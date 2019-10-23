Soçi mutabakatında Kamışlı neden yok?

Türkiye ve Rusya'nın Suriye'deki sınır güvenliği için Soçi'de imzaladığı mutabakatta Kamışlı yer almadı. Soçi'deki zirveyi takip eden Mete Çubukçu, Kamışlı ve Kobani konusundaki tartışmalara açıklık getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında imzalanan Suriye mutabakatında Kamışlı ve Kobani'nin yer almaması soru işaretleri oluşturdu. NTV'den Mete Çubukçu, sınır hattının teröristlerden temizleneceğini, Rusya'nın her iki kent merkeziyle ilgili Suriye'den söz aldığını ileri sürdü.

Soçi'deki zirveyi takip eden Mete Çubukçu, Suriye mutabakatındaki Kamışlı ayrıntısını değerlendirdi. Mutabakat metninde "Kamışlı hariç" ifadesini açan Çubukçu, savaşın başladığı ilk günden itibaren Suriye güçlerinin bölgede olduğunu söyledi. Yine Kamışlı'da bulunan hava üssünün de kullanıldığını hatırlatan Çubukçu, Rusya'nın bu bölgenin güvenliği için Suriye'den söz almış olabileceğini ileri sürdü.

"Sınır boyu teröristlerden temizlenecek"

Mutabakat gereği sınırın terörist unsurlardan tamamen temizleneceğini söyleyen Çubukçu, bölgenin güvenliğinin de yine Rus ve Suriye tarafından sağlanacağını ifade etti. Sınır güvenliği için Rusya ile mekanizma kurulacağını da anlatan Çubukçu, Rusya'nın YPG'li teröristler konusunda sınırdaki baskısının artacağını kaydetti.