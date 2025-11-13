BIST 10.629
Site otoparkında 3 araç yandı, 18 kişi dumandan etkilendi

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki bir sitenin kapalı otoparkında çıkan araç yangınında 18 kişi dumandan etkilendi, 3 araçta hasar oluştu.

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir sitenin kapalı otoparkında bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede otoparktaki diğer iki araca sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumanın üst katlara ulaşması nedeniyle binada bulunan 18 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 3 araçta hasar oluştu.

Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalede bulunuldu.

