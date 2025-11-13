BIST 10.629
DOLAR 42,25
EURO 49,32
ALTIN 5.708,22
HABER /  GÜNCEL

Çankaya’da kontrollü yıkım sırasında bina çöktü

Çankaya’da kontrollü yıkım sırasında bina çöktü

Ankara’nın Çankaya ilçesinde kontrollü yıkımı yapılan 5 katlı bir bina, yıkım sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çökme sırasında kopan moloz parçaları çevredeki iş yerlerine ve araçlara zarar verirken, vatandaşlar panik yaşadı; olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Abone ol

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrollü yıkımı yapılan 5 katlı atıl bir bina çöktü.

Tunus Caddesi'nde yer alan 5 katlı apartman, yıkım çalışması sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Çökme sırasında apartmandan kopan moloz parçaları çevredeki bazı iş yerlerine ve araçlara zarar verdi. Çevrede kısa süreli toz bulutu oluştu.

Çökme sırasında vatandaşlar panik yaşarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

AFAD ve itfaiye ekipleri enkazda inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'dan bahis cezaları sonrası flaş hamle!
Galatasaray'dan bahis cezaları sonrası flaş hamle!
Netanyahu'dan yolsuzluk resti! New York'tan 'gözaltı' tehdidi
Netanyahu'dan yolsuzluk resti! New York'tan 'gözaltı' tehdidi
Cansız bedenleri 9. günde bulunan anne-oğul toprağa verildi
Cansız bedenleri 9. günde bulunan anne-oğul toprağa verildi
Bakan Fidan, İranlı ve Türkmen mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Bakan Fidan, İranlı ve Türkmen mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
AB, Çin'den online alışverişe karşı önlem alıyor
AB, Çin'den online alışverişe karşı önlem alıyor
İçişleri Bakanlığı’ndan 6 il için sarı kodlu uyarı
İçişleri Bakanlığı’ndan 6 il için sarı kodlu uyarı
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi! Son antrenmanda yer almadı
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi! Son antrenmanda yer almadı
Şehitlerimizin naaşını taşıyan askeri uçak Ankara'ya iniş yaptı
Şehitlerimizin naaşını taşıyan askeri uçak Ankara'ya iniş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs milli davamızdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs milli davamızdır
Berhan Şimşek’ten Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiri
Berhan Şimşek’ten Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiri
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
Kadın Milli Voleybol Takımı'mız İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon
Kadın Milli Voleybol Takımı'mız İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon