BIST 10.629
DOLAR 42,25
EURO 49,32
ALTIN 5.715,32
HABER /  DÜNYA

AB, Çin'den online alışverişe karşı önlem alıyor

AB, Çin'den online alışverişe karşı önlem alıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Temu, Shein ve AliExpress gibi Çinli çevrim içi sitelerden yapılan 150 avronun altındaki alışverişlere uygulanan gümrük vergisi istisnasını 2026'da kaldırmaya hazırlanıyor.

Abone ol

AB Konseyi, üye ülke maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlara ilişkin açıklama yayımladı.

AB'nin gümrük vergisi alınmayan küçük parsel akışını önlemek için harekete geçtiğine dikkati çekilen açıklamada, söz konusu sorunun Avrupa'daki satıcılara haksız rekabete yol açtığı ve çevresel endişeleri artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, 150 avroluk gümrük vergisi eşiğinin kaldırılması konusunda uzlaşıldığı belirtilerek, "AB ülkelerinin maliye bakanları uzun vadeli bir önlem olarak değeri 150 avronun altındaki malların gümrük vergisi ödenmeden AB'ye girmesine izin veren kuralı kaldırma konusunda anlaştılar." ifadesi kullanıldı.

Yapılacak değişiklikle, gümrük vergilerinin AB'ye giren bütün mallara yönelik olacağına işaret edilen açıklamada, durumun aciliyeti nedeniyle gümrük vergilerinin 2026 yılında mümkün olan en kısa sürede uygulamaya alınacağı bildirildi.

Mevcut durumda, Avrupa'da AB dışından yapılan 150 avro altındaki ürün siparişleri gümrük vergilerinden muaf tutuluyor.

AB ülkelerine 2024 yılında 150 avronun altındaki tüm elektronik ticaret gönderilerinin yüzde 91'i Çin'den gerçekleşti.

AB Komisyonu, uzun süredir Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu ve AliExpress ile Çin'de kurulan e-ticaret şirketi Shein üzerinden yapılan alışverişlere yeni vergi getirilmesi üzerinde çalışmalar yapıyordu.

AB'ye geçen yıl gümrük vergisi kapsamı dışında 2 milyar civarında paket gönderilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı’ndan 6 il için sarı kodlu uyarı
İçişleri Bakanlığı’ndan 6 il için sarı kodlu uyarı
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi! Son antrenmanda yer almadı
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi! Son antrenmanda yer almadı
Şehitlerimizin naaşını taşıyan uçak Tiflis'ten havalandı
Şehitlerimizin naaşını taşıyan uçak Tiflis'ten havalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs milli davamızdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs milli davamızdır
Berhan Şimşek’ten Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiri
Berhan Şimşek’ten Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiri
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
Kadın Milli Voleybol Takımı'mız İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon
Kadın Milli Voleybol Takımı'mız İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon
18 yaş altı suçlular için için yeni düzenleme! Komisyon kurulacak
18 yaş altı suçlular için için yeni düzenleme! Komisyon kurulacak
DMM, TOKİ'nin sosyal konut projesi ile ilgili iddiaları yalanladı
DMM, TOKİ'nin sosyal konut projesi ile ilgili iddiaları yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı resmi törenle karşıladı
Ankara Çankaya'da kontrollü yıkım esnasında bina çöktü
Ankara Çankaya'da kontrollü yıkım esnasında bina çöktü
Hamsi bolluğu tezgaha yansıdı! Fiyatlar düştü
Hamsi bolluğu tezgaha yansıdı! Fiyatlar düştü