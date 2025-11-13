AB Komisyonu'ndan Google hakkında soruşturma

Avrupa Birliği, medya kuruluşlarının haber içeriklerinin Google arama sonuçlarında geriye itildiği iddiaları üzerine şirket hakkında soruşturma başlattı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Google’ın Dijital Pazarlar Yasası (DMA) yükümlülüklerine uyumunu incelemek üzere soruşturma başlattığını açıkladı.

Komisyon açıklamasında, Google’ın aramalarda yayıncıların internet sitelerine erişim konusunda adil, makul ve ayrımcı olmayan koşullar uygulayıp uygulamadığının değerlendirileceği belirtildi.

"SİTE İTİBARINI KÖTÜYE KULLANMA" POLİTİKASI İNCELENECEK

AB’nin çalışmalarında, Google’ın ticari ortaklardan içerik barındıran haber mecraları ve diğer yayıncıların sitelerini arama sonuçlarında alt sıralara indirdiğine dair işaretler ortaya çıktı. Açıklamada, “Komisyonun soruşturması, özellikle Google’ın site itibarını kötüye kullanma politikasına ve bu politikanın yayıncılara nasıl uygulandığına odaklanıyor” denildi.

YAYINCILARIN HAKLARI ARAŞTIRILACAK

Soruşturma kapsamında, Google’ın internet sitelerini ve içeriklerini alt sıralara indirmesinin, yayıncıların iş yapma, yenilik ve üçüncü taraf içerik sağlayıcılarıyla işbirliği özgürlüklerini etkileyip etkilemediği araştırılacak.

AB'NİN DİJİTAL PLATFORMLARA YAPTIRIMI SERT

Avrupa’da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformlar, AB’nin katı teknoloji kurallarına uymak zorunda. Kurallara uymayan platformlara yüksek para cezaları uygulanabiliyor.