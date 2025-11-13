Gürcistan'da şehit olan askerler Türkiye'de bayraklarla karşılandı

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen uçakta şehit olan 20 askerin naaşı Türkiye'ye getirilirken, cenazeler vatandaşlar tarafından tekbirler ve bayraklarla karşılandı.Abone ol
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları Adli Tıp Kurumuna getirildi.
ASKER SELAMIYLA KARŞILAMA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ait "A400M" askeri kargo uçağı, Tiflis’ten Ankara Mürted Hava Meydanı’na iniş yaptı. Şehitlerin naaşları cenaze araçlarına alınarak Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Güzergah boyunca trafik polisleri konvoyu asker selamıyla karşıladı.
VATANDAŞLAR, BAYRAKLARLA VE GÖZYAŞLARIYLA KARŞILADI
Adli Tıp Kurumu önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla şehitleri karşıladı. Cenaze araçları kuruma giriş yaparken "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.
Bazı polislerin ve vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.