Netanyahu'dan yolsuzluk resti! New York'tan 'gözaltı' tehdidi

İsrail Başbakanı Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davası için af talebinde bulunmayacağını söyledi. Netanyahu, kendisini tutuklatacağını söyleyen New York Belediye Başkanı Mamdani'ye ise 'eğitimsiz' sözlerini sarf etti.

Abone ol

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avustralyalı televizyon sunucusu Erin Molan'ın YouTube kanalına verdiği röportajda, hakkındaki yolsuzluk yargılaması ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile ilgili tartışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"KESİNLİKLE YAPMAYACAĞIM"

Netanyahu, yolsuzluk suçunu kabul etmesi anlamına gelecekse Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'tan af talebinde bulunmayacağını kesin bir dille ifade etti. Netanyahu, "Bu olmayacak. Kimse benim bunu yapacağımı söylemiyor ve kesinlikle yapmayacağım." şeklinde konuştu. İsrail yasalarına göre, Cumhurbaşkanı Herzog'un af yetkisini kullanabilmesi için Netanyahu'nun suçunu itiraf ederek resmi talepte bulunması gerekiyor.

Netanyahu ayrıca, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın kendisi için Cumhurbaşkanı Herzog'a mektupla af talebinde bulunmasına minnettarlığını dile getirirken, hakkındaki yolsuzluk davasının hem Amerikan hem de İsrail çıkarlarına zarar verdiğini ileri sürdü.

NEW YORK BELEDİYE BAŞKANI İLE GERİLİM

New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani’nin, kenti ziyaret etmesi halinde kendisini gözaltına aldırtacağı yönündeki açıklamalarına da yanıt veren Netanyahu, "Oraya gitmekten korkuyor muyum? Kesinlikle hayır. Elbette hayır.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, New York Belediye Başkanı Mamdani'nin "ekonomi, antisemitizmin ne olduğunu bilmeyen genç ve eğitimsiz bir lider" olduğunu iddia etti.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti. Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Başbakan Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor. Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.