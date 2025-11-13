Şehitlerimizin naaşını taşıyan uçak Tiflis'ten havalandı

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehit olmuştu. Şehitlerimizin naaşını taşıyan uçak Tiflis'ten yola çıktı, Ankara'ya getiriliyor.Abone ol
Gürcistan-Azerbaycan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerimizin naaşlarını taşıyan uçak Tiflis'ten kalktı.
Şehitlerimizin cenazeleri Ankara'ya getirilecek. Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak işlemlerin ardından şehitlerin cenazeleri, sabah Ankara'dan törenle memleketlerine uğurlanacak.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, `Şehitlerimizin aziz naaşlarını getiren uçağımız Tiflis'ten kalkmıştır` denildi.