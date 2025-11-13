BIST 10.629
DOLAR 42,25
EURO 49,32
ALTIN 5.715,32
HABER /  GÜNCEL

Şehitlerimizin naaşını taşıyan uçak Tiflis'ten havalandı

Şehitlerimizin naaşını taşıyan uçak Tiflis'ten havalandı

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehit olmuştu. Şehitlerimizin naaşını taşıyan uçak Tiflis'ten yola çıktı, Ankara'ya getiriliyor.

Abone ol

Gürcistan-Azerbaycan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerimizin naaşlarını taşıyan uçak Tiflis'ten kalktı.

Şehitlerimizin cenazeleri Ankara'ya getirilecek. Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak işlemlerin ardından şehitlerin cenazeleri, sabah Ankara'dan törenle memleketlerine uğurlanacak.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, `Şehitlerimizin aziz naaşlarını getiren uçağımız Tiflis'ten kalkmıştır` denildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs milli davamızdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs milli davamızdır
Berhan Şimşek’ten Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiri
Berhan Şimşek’ten Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiri
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
Kadın Milli Voleybol Takımı'mız İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon
Kadın Milli Voleybol Takımı'mız İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon
18 yaş altı suçlular için için yeni düzenleme! Komisyon kurulacak
18 yaş altı suçlular için için yeni düzenleme! Komisyon kurulacak
DMM, TOKİ'nin sosyal konut projesi ile ilgili iddiaları yalanladı
DMM, TOKİ'nin sosyal konut projesi ile ilgili iddiaları yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı resmi törenle karşıladı
Ankara Çankaya'da kontrollü yıkım esnasında bina çöktü
Ankara Çankaya'da kontrollü yıkım esnasında bina çöktü
Hamsi bolluğu tezgaha yansıdı! Fiyatlar düştü
Hamsi bolluğu tezgaha yansıdı! Fiyatlar düştü
PFDK kararları açıklandı! Bahis oynayan futbolcuların cezaları belli oldu
PFDK kararları açıklandı! Bahis oynayan futbolcuların cezaları belli oldu
Eyüpsultan'da garip hırsızlık olayı! Park halindeki minibüsün 3 lastiği çalındı
Eyüpsultan'da garip hırsızlık olayı! Park halindeki minibüsün 3 lastiği çalındı
Enerjisa dağıtım şirketleri, Kırıkkale, Adana ve Gaziantep'te altyapı yatırımlarını güçlendirdi
Enerjisa dağıtım şirketleri, Kırıkkale, Adana ve Gaziantep'te altyapı yatırımlarını güçlendirdi