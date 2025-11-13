BIST 10.629
DOLAR 42,25
EURO 49,32
ALTIN 5.715,65
HABER /  GÜNCEL

Cansız bedenleri 9. günde bulunan anne-oğul toprağa verildi

Cansız bedenleri 9. günde bulunan anne-oğul toprağa verildi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 9 gün sonra ölü bulunan anne ve 5 yaşındaki oğlunun cenazesi toprağa verildi.

Abone ol

Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın cenazeleri Bozkurt ilçesine getirildi.

Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakiben önce Osman Yaşar Helvacı, ardından da annesi Huriye Helvacı için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı.

Daha sonra cenazeler, Bahçe Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Cenazeye ailenin yakınlarının yanı sıra Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ile vatandaşlar katıldı.

Bozkurt ilçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için arama çalışması yürütülmüş, çocuğun cesedi 11 Kasım'da Köseali köyünün ormanlık arazisinde bulunan şelale tabanında, kadının cesedi ise oğlunun yaklaşık 50 metre yukarısında bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fidan, İranlı ve Türkmen mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Bakan Fidan, İranlı ve Türkmen mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
AB, Çin'den online alışverişe karşı önlem alıyor
AB, Çin'den online alışverişe karşı önlem alıyor
İçişleri Bakanlığı’ndan 6 il için sarı kodlu uyarı
İçişleri Bakanlığı’ndan 6 il için sarı kodlu uyarı
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi! Son antrenmanda yer almadı
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi! Son antrenmanda yer almadı
Şehitlerimizin naaşını taşıyan uçak Tiflis'ten havalandı
Şehitlerimizin naaşını taşıyan uçak Tiflis'ten havalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs milli davamızdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs milli davamızdır
Berhan Şimşek’ten Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiri
Berhan Şimşek’ten Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiri
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
Kadın Milli Voleybol Takımı'mız İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon
Kadın Milli Voleybol Takımı'mız İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon
18 yaş altı suçlular için için yeni düzenleme! Komisyon kurulacak
18 yaş altı suçlular için için yeni düzenleme! Komisyon kurulacak
DMM, TOKİ'nin sosyal konut projesi ile ilgili iddiaları yalanladı
DMM, TOKİ'nin sosyal konut projesi ile ilgili iddiaları yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı resmi törenle karşıladı