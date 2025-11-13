BIST 10.629
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi! Son antrenmanda yer almadı

Beşiktaş’ta ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Portekizli futbolcu Rafa Silva, Samsunspor maçı öncesi yapılan antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş'ta ayrılmak istediği ve futbolu bırakmayı düşündüğü iddiaları gündeme gelen Rafa Silva ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; yıldız oyuncu Samsunspor maçı öncesi yapılan antrenmanda yer almadı. 

SERDAL ADALI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK!

Öte yandan Başkan Serdal Adalı ile Rafa Silva'nın gün içinde bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Görüşmenin ardından Rafa Silva belirsizliğinin ortadan kalkması bekleniyor. 

Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan Rafa Silva, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

