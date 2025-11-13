BIST 10.629
Galatasaray'dan bahis cezaları sonrası flaş hamle!

Galatasaray'ın, bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için verilen karara itirazda bulunacağı iddia edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında Süper Lig'den ceza alan futbolcuları açıklandı. 

Galatasaray'dan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'ya verilen cezalar belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada Metehan Baltacı'ya 9 ay, Eren Elmalı'ya ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, cezaya itirazda bulunacak. Her iki futbolcunun cezasının Süper Lig'le birlikte Avrupa maçlarını da kapsayacağı ifade edildi.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"EVREN EREN ELMALI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

METEHAN BALTACI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

