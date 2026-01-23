Sinan Burhan'dan gazetecilere yeşil pasaport çağrısı

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, sürekli basın kartı sahibi gazetecilere yeşil pasaport verilmesi talebini bir kez yineledi. Burhan, "yeşil pasaport düzenlemesine dair tasarının gündemde olması, benzer şekilde sürekli basın kartına sahip gazetecilerimizin de bu kapsama alınmasının ne kadar yerinde ve adil olacağını göstermektedir." dedi.

Abone ol

Türkiye Basın Federasyonu, sürekli basın kartı sahibi gazetecilere hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesini sağlayacak yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi için çağrıda bulundu.

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, konuya ilişkih hazırladıkları dosyayı ilgili isimlere sunduklarını belirterek "Yeşil pasaport, gazeteciler için bir ayrıcalık değil, mesleğin gerektirdiği bir ihtiyaçtır." ifadelerine yerdi. İşte o yazılı açıklama:

"Ülkemizin doğru ve güçlü şekilde temsil edilmesine katkı sağlayacaktır"

"Türkiye Basın Federasyonu olarak, uzun süredir gündeme getirdiğimiz ve basın camiamız açısından büyük önem taşıyan sürekli basın kartına sahip gazetecilere yeşil pasaport verilmesi talebimizi bir kez daha kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sunuyoruz.

Günümüzde gazetecilik mesleği; yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da gelişmeleri yerinde takip etmeyi, uluslararası temaslar kurmayı ve küresel ölçekte doğru habercilik yapmayı zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede, görev yapan basın mensuplarının vize süreçlerinde yaşadığı zorluklar, haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme görevlerini doğrudan etkilemektedir.

Yeşil pasaport, gazeteciler için bir ayrıcalık değil, mesleğin gerektirdiği bir ihtiyaçtır. Hâlihazırda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde mimar ve mühendislere yönelik bir yeşil pasaport düzenlemesine dair tasarının gündemde olması, benzer şekilde sürekli basın kartına sahip gazetecilerimizin de bu kapsama alınmasının ne kadar yerinde ve adil olacağını göstermektedir. Bu kapsamda hazırladığımız dosyamızı;

•AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Faruk Acar’a,

•İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran’a,

•Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a arz etmiş bulunmaktayız.

Devletimizin, her zaman olduğu gibi basın mensuplarının yanında duracağına ve bu haklı talebimize olumlu yaklaşacağına olan inancımız tamdır.

Sürekli basın kartına sahip, fiilen görev yapan gazetecilere yeşil pasaport verilmesi; hem Türk basınının uluslararası alandaki etkinliğini artıracak hem de ülkemizin doğru ve güçlü şekilde temsil edilmesine katkı sağlayacaktır. Bu konunun ilgili merciler tarafından gündeme alınmasını özellikle ve önemle istirham ediyor, hayırlı haberler beklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."