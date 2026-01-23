Kim Milyoner Olmak İster'de Selin ilk soruda elendi Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Selin Kuranoğulları ilk soruda elendi. Büyük şaşkınlık yaşayan Selin'in "Sağlık olsun, çok güzel bir anı olarak kalacak burası benim için" sözlerinin hemen ardından Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu. İşte detaylar...
ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan programda yaşanan bir an ise geceye damga vurdu.
Yarışmaya katılan diyetisyen Selin Kuranoğulları, henüz ilk soruda verdiği yanıtla hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri şaşkına çevirdi.
Yarışmanın en kolay kabul edilen etaplarından biri olan ilk soruda Selin Kuranoğulları, büyük ödül yolculuğuna başlamadan önce heyecanına yenildi. Joker hakkını kullanmayan yarışmacı, soruya doğrudan yanıt vermeyi tercih etti.
“Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?” Stüdyoda herkesin cevabını net bildiği düşünülen soru, beklenmedik bir sonla sonuçlandı.