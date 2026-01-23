LC Waikiki'den engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran yeni tasarımlar

LC Waikiki, engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik hazırladığı "LCW Limitless" koleksiyonunun yeni sezon ürünlerini mağazalarda ve çevrim içi kanallarda satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LC Waikiki, "İyi giyinmek herkesin hakkı" anlayışıyla hazırladığı koleksiyonla erişilebilir modaya katkı sağlamayı hedefliyor.

LCW x İMA Kapsayıcı Tasarımlar Yarışması ile yeni bir boyut kazanan koleksiyonda, genç tasarımcıların farklı engel gruplarından dezavantajlı bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları giyim zorluklarına yönelik estetik ve işlevsel çözümleri yer alıyor.

Fonksiyonel detaylarla tasarlanan koleksiyonda, bacak boyunca fermuar veya çıtçıt detayları bulunan pantolonlar, kolay giyim için tamamen açılabilen tişörtler, kol kısmı çıkarılabilen ceketler ve birçok farklı ihtiyaca yanıt veren outdoor ürünler bulunuyor.

Ürünlerde işlevsellik öne çıkıyor

Koleksiyondaki pantolonlar, bacak boyunca uzanan çıtçıt detayları, bel kısmındaki halka ve ön bölümdeki cırt cırt kapama sayesinde giyim kolaylığı sağlıyor. Üst grup ürünlerde omuzdan bileklere kadar uzanan cırt cırtlı yapı giyimi kolaylaştırırken, kollarda bulunan fermuar detayları kateter ve benzeri tıbbi uygulamalar için erişim imkanı tanıyor.

Tekerlekli sandalye kullanıcıları için tasarlanan sweatshirt, ön bölümde yer alan fermuarlı cep detayıyla pantolon ceplerine erişimde yaşanan zorluklara çözüm getirirken, cepte bulunan özel açıklık sayesinde diren torbası gibi ürünler cep içinde taşınabiliyor. Hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için tasarlanan takımlarda ise üst ve alt parçalar ikiye ayrılabiliyor.

Koleksiyondaki yağmurluklarda kullanılan reflektör şeritler görünürlüğü artırıyor. Arka bölümde yer alan su geçirmez ek kumaş tekerlekli sandalye arkasının, geniş ön parça ise dizlerin yağmurda ıslanmasını önlüyor. Trençkotlar da kollarda bulunan halkalı fermuarlar ve çıtçıtlı ön düğmeleriyle kullanıma sunuluyor.

Toplam 39 parçadan oluşan yeni sezon LCW Limitless koleksiyonu, İstanbul Cevahir, Forum Marmara, Tepe Nautilus, Samsun Piazza, İzmir Mavibahçe, Bursa Marka Sur Yapı ve Ankara Kaşmir Center AVM mağazaları ile markanın internet sitesi üzerinden satışa çıktı.