Aras Kargo'da üst düzey atama

Aras Kargo'nun Bilgi Teknolojileri Başkan Yardımcısı, Kürşat Alp Yiğit oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yiğit, yeni görevinde, şirketin teknoloji stratejisinin geliştirilmesi, altyapı yönetiminin güçlendirilmesi, bilgi güvenliği politikalarının uygulanması ve inovasyon odaklı çalışmaların hızlandırılmasından sorumlu olacak.

Atamayla şirketin dijital dönüşüm yol haritasının ivmelendirilmesi, veri ve yapay zeka temelli iş modellerinin desteklenmesi ve teknoloji organizasyonunun çevik, verimli ve sürdürülebilir yapı doğrultusunda yeniden konumlandırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Bilgi Teknolojileri Başkan Yardımcısı Yiğit, şiketin operasyonel birikimini, çalışma kültürüne sahip ve alanında yetkin ekibiyle teknoloji odağında geliştirmenin heyecan verici sorumluluk olduğunu belirtti.

Amaçlarının, veri ve yapay zeka temelli çözümlerle iş süreçlerini daha akıllı, hızlı ve güvenli hale getirmek olduğunu kaydeden Yiğit, "Altyapı, uygulama ekosistemi, bilgi güvenliği ve inovasyon dahil bütün alanlarda sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Bu yolculukta, güçlü bir ekip ruhuyla verimli ve nitelikli çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

