BIST 13.020
DOLAR 43,37
EURO 50,94
ALTIN 6.850,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da sağanak sebebi ile metruk bina çöktü

Antalya'da sağanak sebebi ile metruk bina çöktü

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle uzun süredir kullanılmayan tek katlı bina çöktü.

Abone ol

İlçede etkisini sürdüren sağanak, Orta Mahalle Yaşar Uçar Caddesi'nde uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen tek katlı binanın çökmesine neden oldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, daha önce binanın evsiz vatandaşlar tarafından kullanıldığı yönündeki ihbarlar üzerine, içeride kimsenin bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla termal kamerayla inceleme yaptı.
Yapılan çalışmalar sonucunda bina içerisinde herhangi bir canlıya rastlanmadığı bildirildi.

Olayı ihbar eden Yusuf Baskın, sabah saatlerinde iş yerini açmaya geldiğinde binanın çöktüğünü gördüğünü belirterek, "Burada eski bir bina vardı. Sel nedeniyle gece çökmüş. Zaman zaman geceleri evsizler kalıyordu. Her ihtimale karşı durumu ekiplere bildirdim." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kamyonda ele geçirildi 1 tondan fazla! Ünlü markaların ambalajları taklit etmişler
Kamyonda ele geçirildi 1 tondan fazla! Ünlü markaların ambalajları taklit etmişler
Yunanistan'da sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti...
Yunanistan'da sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti...
Aras Kargo'da üst düzey atama
Aras Kargo'da üst düzey atama
Galatasaray'da yaprak dökümü! Okan Buruk'tan net mesaj
Galatasaray'da yaprak dökümü! Okan Buruk'tan net mesaj
Yapı Kredi Leasing ve IFC'den yeşil ve mavi yatırımlara finansman desteği
Yapı Kredi Leasing ve IFC'den yeşil ve mavi yatırımlara finansman desteği
Trump Grönland'ı ilhak senaryosunda Almanya o seçeneği tartışıyor
Trump Grönland'ı ilhak senaryosunda Almanya o seçeneği tartışıyor
İş Bankası yeni sadakat programı İş Black'i hayata geçirdi
İş Bankası yeni sadakat programı İş Black'i hayata geçirdi
Görüntüler Halep'ten! YPG/SDG'den kurtarılan mahallelerde hayat normale dönüyor
Görüntüler Halep'ten! YPG/SDG'den kurtarılan mahallelerde hayat normale dönüyor
4 çocuğa cinsel istismar iddiası! Verilen ceza belli oldu
4 çocuğa cinsel istismar iddiası! Verilen ceza belli oldu
İran'dan Zeleskiy'e kafası karışık palyaço tepkisi
İran'dan Zeleskiy'e kafası karışık palyaço tepkisi
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1100 şüpheli gözaltına alındı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1100 şüpheli gözaltına alındı
Beykoz'da 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Beykoz'da 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı