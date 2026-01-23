BIST 13.020
Galatasaray'da yaprak dökümü! Okan Buruk'tan net mesaj

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin Manchester City maçıyla sona ermesinin ardından Ahmed Kutucu ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Galatasaray'da devre arası planlaması doğrultusunda Ahmed Kutucu ile yolların ayrılması gündeme geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, Şampiyonlar Ligi maçlarının tamamlanmasının ardından 25 yaşındaki futbolcuya veda etmeye hazırlanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SONRASI AYRILIK PLANI

Galatasaray, Ahmed Kutucu ile devre arasında yollarını ayırma kararı almış ancak oyuncuyu Şampiyonlar Ligi maçları tamamlanana kadar kadroda tutmuştu. Sarı-kırmızılı ekip, lig etabındaki son maçında çarşamba günü deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Bu mücadelenin ardından Ahmed Kutucu'nun ayrılığına onay verilmesi planlanıyor.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ AYRILIĞI ETKİLEYEBİLİR

Galatasaray'ın, Trabzonspor forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Oulai ile ilgilendiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların bu transfer için Trabzonspor ile temasa geçtiği ve Ahmed Kutucu'yu da teklifin içine dahil ettiği belirtildi. Oulai transferine ilişkin görüşmelerin, Ahmed Kutucu'nun geleceğini doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Ahmed Kutucu, bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maçta görev aldı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

