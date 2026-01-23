BIST 13.020
İran'dan Zeleskiy'e kafası karışık palyaço tepkisi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin İran'daki protestolara dair açıklamalarına tepki göstererek "Dünya kafası karışık palyaçolardan bıktı." dedi.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Zelenskiy’nin açıklamalarına tepki gösterdi.

Açıklamasında, İranlıların kendilerini nasıl savunacağını bildiğine ve yabancı güçlerden yardım istemediğine vurgu yapan Erakçi, “Sayın Zelenskiy, dünya palyaçolardan bıktı. Paralı askerlerle dolu ordunuzun aksine İranlılar kendilerini nasıl savunacağını bilir.” ifadelerini kullandı.

Erakçi, Ukraynalı yetkililerin, ABD ve Avrupa’dan yapılan maddi yardımlarla zenginleştiğine vurgu yaparak “Hiç utanmadan Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nı da ihlal edecek şekilde ABD’nin İran’a yasa dışı şekilde saldırmasını istiyorlar.” dedi.

Zelenskiy, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) marjında yaptığı konuşmada, İran'da düzenlenen protestolar hakkında değerlendirmede bulunarak "İran halkına yeterince yardım edilmediğini, Avrupa'nın kenara çekildiğini ve İran'daki olaylar konusunda ABD'nin nasıl hareket edeceğinin beklendiğini" söylemişti.

