Ertuğrul Doğan "Galatasaray'dan teklif geldi" dedi, Olai'nin hamlesi taraftarı çıldırttı

Teklifi bu sözlerle doğruladı

Ertuğrul Doğan ise A Spor'da katıldığı programda teklifi doğruladı ve şunları söyledi:

"Galatasaray'dan bir teklif geldi. Önemli bir kulüp. Çok hoş değil kulüp ismi vermek. Bu konuyu konuşmak istemiyorum, bu detaylara girmek istiyorum. Trabzonspor'un beklentisi 40 milyon euro ve üstüdür. Oulai'den daha yüksek teklif alan oyuncumuz var. Oulai için Trabzonspor'un kafasındaki rakama yakın bir teklif yok. Değerli bir oyuncu. Rakipten bir oyuncu da var, gündemimizde diye yazıyorlar ama değil.