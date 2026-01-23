BIST 13.020
4 çocuğa cinsel istismar iddiası! Verilen ceza belli oldu

Kastamonu'da, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 63 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "birden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma" suçlarından tutuksuz yargılanan sanık S.Ö. (50) ile taraf avukatları katıldı.

Sanık S.Ö, duruşmadaki savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 27 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 28 yıl 6 ay, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçundan da 8 yıl olmak üzere toplam 63 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kastamonu'da 2018, 2019 ve 2022 yıllarında cep telefonunda mağdur çocuklara ait müstehcen içeriklerin tespit edilmesi üzerine sanık hakkında dava açılmıştı.

