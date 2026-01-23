Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması

Ligde ve Avrupa'daki puan kayıpları sonrası eleştirilen Okan Buruk için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten açıklama geldi. Özbek, " Bu onurlu görevi 3.5 yıldır sürdürüyoruz. Bu süre içerisinde futbolda 3 kez şampiyon olduk. Lig tarihine geçen birçok rekor kırdık. Bu sene de takıma ve Okan Buruk'a inancımız tamdır. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ise bir aksilik olmazsa son 24 takım arasında yer alıp yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Galatasaray Divan Kurulu'nun Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda başladı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Özbek, "Gündemimizde Sportif AŞ'nin Haziran - Kasım dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş altı aylık finansal durumuna ilişkin bilgilendirme yer alıyor. Söz konusu altı aylık dönemi 1 Milyar 374 Milyon TL net kar ile kapatmış bulunuyoruz. Bu kara ulaşırken tesis ve benzeri yatırımlardan hiç ödün vermedik. Tesislerimiz için yaklaşık 60 milyon dolarlık yatırımı bu dönemde yaptık. Rakiplerimizle kıyaslandığında başarının boyutunu çok net ortaya koymaktır. Esas hedefimiz, sürdürebilir bir performansla bunu devam ettirmektir. Bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

"Okan Buruk'a inancımız tamdır"

Özbek, Okan Buruk'a güvendiklerini ifade etti. Özbek, "Geçtiğimiz divan toplantısında, "Bizi yolumuzdan alıkoymak için dört bir yandan saldırılar devam ediyor." demiştim. Bugün bunları konuşmak ve bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, yönetici arkadaşlarımla birlikte bize emanet ettiğiniz bu onurlu görevi 3.5 yıldır sürdürüyoruz. Bu süre içerisinde futbolda 3 kez şampiyon olduk. Lig tarihine geçen birçok rekor kırdık. Bu sene de takıma ve Okan Buruk'a inancımız tamdır. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ise bir aksilik olmazsa son 24 takım arasında yer alıp yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"Eray Yazgan bu sürecin herhangi bir yerinde yok"

Özbek geçtiğimiz günlerde ceza alan Erey Yazgan hakkında da konuştu. Cezaya neden olan sponsorluk anlaşmasından gelir elde etmediklerini vurgulayan Özbek, "Bir medya ajansı aracılığıyla pazarlama departmanımız önümüze bir sponsorluk anlaşması getirmişti. Bu anlaşmanın uygun olup olmadığını TFF'ye sorduk ve onay aldık. İşlemlere başladık. Daha sonra aynı merciler bu sponsorluğun yapılmamasını söylüyor ve biz de işlemi derhal iptal ediyoruz. 50 defa söyledim, 51'inci kez tekrar söylüyorum. Kulübümüzün kursağına bu işlerden dolayı delikli kuruş girmemiştir" dedi.

"Cezanın üst mercilerden döneceğine inanıyorum"

Başkan Özbek, "Bunu açıkça söylememe rağmen, sırf ortamı bulandırmak için 'Galatasaray bu anlaşmadan para aldı' algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Bazı mihraklar bunu sürekli kaşıyor. İmza yetkilisi olduğu için genel sekreterimiz ceza alıyor. İmza atmak dışında Eray Yazgan bu sürecin herhangi bir yerinde yoktur. Tam da bu nedenle cezanın üst mercilerden döneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Yazgan'a destek veren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Eray kardeşimin görevi gereği bir süreç üzerinden bu cezaya muhatap kalması beni gerçekten üzüyor. Ben yönetimdeki diğer arkadaşlarım gibi onunla da çalışmaktan gurur duyuyorum" sözlerini sarf etti.