Görüntüler Halep'ten! YPG/SDG'den kurtarılan mahallelerde hayat normale dönüyor

Terör örgütü YPG/SDG'nin işgalinden kurtarılan Suriye'nin Halep kentinin Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde hayat her geçen gün normale dönüyor.

Yıllarca süren işgalin ardından Suriye ordusu 10 Ocak'ta Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini terör örgütü YPG/SDG'den kurtardı. Halep'teki iki mahallenin terör örgütünden arındırılması, YPG/SDG'nin işgal ettiği topraklardan çıkarılmasının çözülme noktasını teşkil etti.

Terör örgütü, Suriye'nin kuzeydoğusunda gasbettiği toprakların yüzde 40'ını bu iki mahalleden çekilmesinin ardından hızla kaybetti.

Halep merkezine yakın Şeyh Maksud ve Eşrefiyye özellikle Suriye iç savaşının sürüklediği yerinden edilmiş düşük gelirli Hristiyan, Kürt ve farklı etnik gruplardan Suriyelilerin yaşadığı mahalleler olarak biliniyor. Bu mahalleler, Baas rejiminin saldırılarının ardından yaşadığı yıkımın yanı sıra terör örgütünün burayı mevzi haline getirmesi sonucunda çıkan çatışmaların izlerini taşıyor.

Suriye'nin birçok bölgesine benzer biçimde Suriye güvenlik güçlerinin oluşturduğu kontrol noktasından geçerek girilen mahallelerde terör örgütünün binaların çeşitli katlarına çuvallarla kurduğu mevziler dikkati çekiyor.

Mahallede elektrik kesintilerine geçici çözüm için sokağın iki tarafındaki binaların arasına çekilen kablolar adeta örümcek ağlarını andırıyor.

Suriye yönetiminin, Şeyh Maksud Mahallesi'ni 10 Ocak'ta terör örgütünden kurtarmasının ardından hayatın normale döndüğü görülüyor. Bölgede satıcıların müşteri çekmek için bağırmaları, korna, müzik sesleri, alışveriş yapan insanların uğultusu birbirine karışıyor.

AA muhabirine konuşan bölge sakini Suriyeliler, bölgenin terör örgütünden kurtulmasından sonra durumun daha iyiye gittiğini, korkularının azaldığını, güvenliğin sağlandığını söyledi. Terör örgütünün kaybettiği diğer yerlerde olduğu gibi saldırı yapması endişesini paylaşan Suriyeliler, hükümetten bölgedeki sorunların çözümü için destek istedi.

Şeyh Maksud sakini diş hekimi asistanı Duha Salahaddin Ammuri, terör örgütünden kurtulduktan sonra mahallenin durumunun daha iyi hale geldiğini belirtti.

İnsanların evlerine dönmeye başladığını aktaran Ammuri, "Güvenlik sağlandı, büyük bir kargaşa olmadı. Daha büyük bir kargaşa olmasını bekliyorduk ama durum kontrol altına alındı." dedi.

Bölgede bazı hırsızlık olaylarının yaşandığını ama bunların kimliklerinin bilindiğini dile getiren Ammuri, şöyle devam etti: "Bizler yeniden bölgemizle (Halep) bütünleşmekten çok mutlu olduk. Buradaki halk adına ben, komşularımız, hepimiz Kürtleri çok seviyoruz. Burada hep Kürt komşularımıza 'Eğer sizi rahatsız eden olursa haber verin' diyoruz. Elektrik, su geri geldi. Son dönemde elektriğimiz, suyumuz yoktu, mahallenin dışına çıkamıyorduk, şimdi yeniden tek toprakta yaşar olduk."

Suriye yönetiminden "daha fazla temizlik" isteyen Ammuri, tüm Suriye'de yeniden inşanın başlayacağını belirterek çocukluklarının krizle geçtiğini şimdi "yeni Suriye'yi inşa etmenin kendi görevleri olduğunu" dile getirdi.

Ammuri, "Suriye'nin geleceğinden ümitli olduğunu, çalıştığı sektörde bile yeni düzenlemelerin yapıldığını vurgulayarak dünya genelindeki Suriyelilere ülkelerine dönme ve yeniden inşa etme çağrısı yaptı.

"Umarız ki daha iyi olacak"

Veys Halil Mahmud da eskiden mahallede korkuyla yaşadığını şimdiyse huzur bulduklarını aktararak "Şimdi güvenlik sağlandı, bölgeye hizmet veriliyor, umarız ki daha da iyi olacak." diye konuştu.

Bölgenin ihtiyaçlarının Suriye'nin geri kalanından farklı olmadığını, ülkenin savaştan çıktığını dile getiren Mahmud, elektrik, ekmek gibi temel ihtiyaçların sağlandığını söyledi.

Mahmud, terör örgütünün mahalleyi işgal ettiği dönemde "hiçbir şey sağlamadığını" vurgulayarak o dönemde "durumun çok kötü olduğunu kimsenin sorunlarıyla ilgilenilmediğini" aktardı.

Bölgede bir lokanta işleten Hamid Gazal, Halep Kalesi yakınlarında yaşadıklarını Baas rejiminin saldırılarının ardından bölgeye sığındıklarını belirterek "Geçmişe göre çok daha iyi. Eskiden burada korku içinde yaşıyorduk bomba düşecek, herhangi bir şey olacak diye bekliyorduk. Şimdi durum çok daha iyi." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden bazılarıysa kameraya konuşmaktan çekindi. Terör örgütünün kalıntılarının kendilerine zarar verebileceği endişesini dile getiren mahalle sakinleri, YPG/SDG'nin kaybettiği diğer bölgelere benzer biçimde bomba yüklü araçlarla saldırı düzenlemesinden endişe duyduklarını aktardı.

Yeni yönetimden, "güvenlik, ekonomi, sağlık ve eğitim" alanlarında mevcut durumu iyileştirmesini beklediklerini dile getiren bölge sakinleri, Suriye yönetimine bölgedeki elektrik, su, internet gibi altyapı sorunlarını iyileştirmesi çağrısı yaptı.

