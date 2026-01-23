BIST 12.965
DOLAR 43,36
EURO 50,93
ALTIN 6.862,09
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri muhtemelen bunlar olacak

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri muhtemelen bunlar olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, lig etabının 7. haftası itibarıyla ilk 24 içinde yer almayı ve play-off oynamayı kesinleştirdi. Mevcut tabloya göre sarı-lacivertlilerin Avrupa macerasına play-off turundan devam etmesi bekleniyor. Football Meets Data tarafından yapılan eşleşme analizine göre Fenerbahçe'nin son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri Panathinaikos ve Viktoria Plzen olarak öne çıktı.

Abone ol

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya 1-0 mağlup olmasına rağmen lig etabının 7. haftası itibarıyla ilk 24 içinde yer almayı garantiledi. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla birlikte son 16 turu için play-off oynamayı kesinleştirdi.

İLK 8 İHTİMALİ ZOR, PLAY-OFF KESİN

Matematiksel olarak ilk 8 şansı tamamen sona ermeyen Fenerbahçe'nin, bu hedefi gerçekleştirmesi mucizelere kaldı. Mevcut tabloya göre sarı-lacivertlilerin Avrupa macerasına play-off turundan devam etmesi bekleniyor.

MUHTEMEL RAKİPLER SIRALANDI

Football Meets Data tarafından yapılan eşleşme analizine göre Fenerbahçe'nin son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri, gerçekleşme ihtimallerine göre sıralandı. Buna göre Panathinaikos ve Viktoria Plzen yüzde 12 ile en yüksek ihtimalli rakipler olarak öne çıktı. PAOK yüzde 10, Nottingham Forest ve Kızılyıldız yüzde 9, Lille ve Celta Vigo yüzde 8 olasılıkla listede yer aldı. Brann yüzde 6, Dinamo Zagreb yüzde 5, Bologna ve Celtic ise yüzde 4 ihtimalle eşleşme ihtimali bulunan diğer takımlar oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ecdat yadigârı camiler için uluslararası iş birliği protokolü imzalandı
Ecdat yadigârı camiler için uluslararası iş birliği protokolü imzalandı
CHP'li Ahmet Özer hakkında flaş hapis karar!
CHP'li Ahmet Özer hakkında flaş hapis karar!
Edirne'de korkunç kaza! Hafif ticari araç ile tır çarpıştı
Edirne'de korkunç kaza! Hafif ticari araç ile tır çarpıştı
Sabiha Gökçen Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı arasına girdi
Sabiha Gökçen Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı arasına girdi
Rus yüzücünün cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı
Rus yüzücünün cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı
Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü! Kazanan 100 bin doların sahibi olacak
Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü! Kazanan 100 bin doların sahibi olacak
Dışişleri Bakanı Fidan, Kosovalı mevkidaşı Gervalla-Schwarz ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Kosovalı mevkidaşı Gervalla-Schwarz ile görüştü
İran, ABD Başkanı Trump'ın iddialarını yalanladı
İran, ABD Başkanı Trump'ın iddialarını yalanladı
Ülseratif kolitte kilo kaybının nedeni: Günde 20 kez tuvalete çıkmak
Ülseratif kolitte kilo kaybının nedeni: Günde 20 kez tuvalete çıkmak
Bakan Kurum'dan faiz iddialarına yanıt: Deprem konutları 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz ve sabit taksitli
Bakan Kurum'dan faiz iddialarına yanıt: Deprem konutları 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz ve sabit taksitli
Apartman yöneticisi anten tamircisi ile çatıya çıktı! Sonrası çok feci..
Apartman yöneticisi anten tamircisi ile çatıya çıktı! Sonrası çok feci..
İsrail ordusu 4 gün süren saldırıların ardından El Halil kentinin güneyinden çekildi
İsrail ordusu 4 gün süren saldırıların ardından El Halil kentinin güneyinden çekildi