Bakkalda yapılan denetimde ortaya çıktı! Pes dedirtti saç boyası, bebek emziği...

Çorum'un Osmancık ilçesinde zabıta ekiplerince bir bakkalda yapılan denetimde, son kullanma tarihi geçmiş 934 ürün tespit edildi.

Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunmasına yönelik yürüttüğü denetim kapsamında mahalle aralarındaki işletmelerde inceleme yaptı.

Bir bakkalda yapılan kontrolde, aralarında bebek emziği, biberon, saç boyası, çikolata, temizlik ürünleri ve içeceklerin bulunduğu farklı kategorilerdeki 934 ürünün son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi.

El konulan ürünler, imha edilmek üzere Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

Ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen işletme hakkında cezai işlem uygulanması için tutanak tuttu.

