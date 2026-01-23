BIST 12.928
Bitlis'te yolcu otobüsü polis kontrol noktasına daldı! Yaralı polisler var

Bitlis'te kontroldan çıkan yolcu otobüsü polis kontrol noktasındaki kulübeye çarptı. Kazada 4 polis memuru yaralandı.

Bitlis'te yolcu otobüsü polis kontrol noktasına daldı! Yaralı polisler var - Resim: 1

Diyarbakır'dan Tatvan'a giden C.D. yönetimindeki 46 AEG 334 plakalı yolcu otobüsü, Arıcılık mevkisinde kontrolden çıkarak kontrol noktasındaki polis kulübesine çarptı.

Bitlis'te yolcu otobüsü polis kontrol noktasına daldı! Yaralı polisler var - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bitlis'te yolcu otobüsü polis kontrol noktasına daldı! Yaralı polisler var - Resim: 3

Kazada kulübedeki 4 polis memuru hafif yaralandı, otobüste hasar oluştu.

Bitlis'te yolcu otobüsü polis kontrol noktasına daldı! Yaralı polisler var - Resim: 4

Ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

