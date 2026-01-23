Bitlis'te yolcu otobüsü polis kontrol noktasına daldı! Yaralı polisler var
|
Bitlis'te kontroldan çıkan yolcu otobüsü polis kontrol noktasındaki kulübeye çarptı. Kazada 4 polis memuru yaralandı.
Diyarbakır'dan Tatvan'a giden C.D. yönetimindeki 46 AEG 334 plakalı yolcu otobüsü, Arıcılık mevkisinde kontrolden çıkarak kontrol noktasındaki polis kulübesine çarptı.
17
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
27
Kazada kulübedeki 4 polis memuru hafif yaralandı, otobüste hasar oluştu.
37
Ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
47