Isparta'da kaza! 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı var

Isparta'da kaza! 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı var

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Ümit Ö'nün (63) kullandığı 15 DY 204 plakalı otomobil ile Oktay O'nun idaresindeki 48 RT 201 plakalı otomobil, Gelincik köyü kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda yolcu olarak bulunan F.O, M.U. ve sürücü Ümit Ö. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan M.O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

