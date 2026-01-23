Emekliye her ay 10 bin lira ek ödeme! Şamil Tayyar kimlerin alacağını açıkladı

Son 2 yılda yaşanan ekonomik kriz en çok emekliyi ezdi. En düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseltilmiş olsa da bu emekliyi rahatlatmadı. Ekonomi yönetimi şimdi aylık 10 bin TL ek ödeme planı üzerinde çalışıyor. Şamil Tayyar, "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi" adı verilen yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı. Yılın ikinci yarısında uygulamaya geçmesi beklenen uygulama ile geliri belirli sınırın altında kalanlara her ay nakit destek sağlanması planlanıyor.

Şamil Tayyar'ın aktardığına göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi ekibi, bütçe disiplininden taviz vermeden vatandaşın cebini rahatlatacak yeni bir sosyal yardım mekanizması üzerinde çalışıyor. Ekonomi yönetiminin ücretli ve maaşlı kesime yönelik kalıcı refah artışı için "2027 başını" hedeflediğini belirten Şamil Tayyar, o tarihe kadar geçecek sürede devreye alınacak "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi"ni duyurdu.

KİMLER EK ÖDEME ALACAK?

Yeni sistemin çalışma prensibi, hanelerin gelir ve servet durumunun tam olarak tespit edilmesine dayanıyor. Şamil Tayyar, sürecin işleyişini şu maddelerle özetledi:

Geçim İndeksi Belirlenecek: Devlet, bir ailenin asgari yaşam standartlarını sürdürebilmesi için gereken tutarı (Geçim İndeksi) belirleyecek.

Gelir Testi yapılacak: Hanenin toplam geliri ve servet haritası çıkarılacak.

Sosyal maaş ödenecek: Eğer hane geliri, belirlenen geçim indeksinin altındaysa, aradaki fark devlet tarafından "Sosyal Maaş" olarak hesaba yatırılacak.



10 BİN LİRA EK ÖDEME YAPILACAK

Sistemin nasıl işleyeceğini somut bir örnekle açıklayan Tayyar, emeklilerin de bu kapsama gireceğini belirtti:

-"Misal; hane geliri 20 bin lira, belirlenen geçim indeksi 30 bin lira olursa, aradaki 10 bin liralık fark vatandaşa ödenecek. Şartları uyan emekliler de bu uygulamadan yararlanabilecek."

SOSYAL MAAŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milyonlarca kişinin "Ne zaman başlayacak?" sorusuna da yanıt veren Şamil Tayyar, uygulamanın çok yakında test edileceğini duyurdu.

Sistemin Haziran veya Temmuz aylarında, belirlenecek 2-3 ilde pilot bölge uygulamasıyla hayata geçirilmesi planlanıyor. Geliri zamanla artan haneler ise sistemden otomatik olarak çıkarılacak.

Tayyar ayrıca, tüm kamu çalışanlarını ilgilendiren maaş ve çalışma şartlarını düzenleyen kapsamlı bir reform paketinin de hazırlık aşamasında olduğunu ve yıl sonuna doğru Meclis gündemine geleceğini ifade etti.