Sezgin Baran Korkmaz: Benden itirafçı çıkmaz

Hakkında yakalama kararı çıkarılan SBK Holding sahibi firari Sezgin Baran Korkmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Türkiye'de yakalama kararı bulunan SBK Holding'in sahibi firari Sezgin Baran Korkmaz'dan, ABD'deki devam eden davalar ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Son dönemlerde 'itirafçı olacak' şeklinde iddialar gündeme gelirken, Sezgin Baran Korkmaz, bu iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu şekilde cevap verdi:

Kamuoyuna duyuru: ABD'de yargı sürecimin devam ettiği davada yada bir başka dava veya soruşturmada Türkiye Cumhuriyeti devleti, yöneticileri, siyasetçileri hakkında tanıklık yapma, itirafçı olma, ifade verme yada benzeri bir dururum kesinlikle söz konusu değildir. Kaldı ki böyle bir bilgiye sahip değilim ayrıca…. Benden itirafçı çıkmaz boşuna …….. yırtmayın.

Kamuoyuna duyuru:

ABD'de yargı sürecimin devam ettiği davada yada bir başka dava veya soruşturmada

Türkiye Cumhuriyeti devleti, yöneticileri, siyasetçileri hakkında tanıklık yapma, itirafçı olma, ifade verme yada benzeri bir dururum kesinlikle söz konusu değildir.

Kaldı ki böyle… pic.twitter.com/ZCAtDabuBg — Sezgin Baran Korkmaz (@SezginBaran_) September 30, 2024

Canlı yayında açıklamalarda bulunmuştu

Geçtiğimiz aylarda ABD'de CNN Türk muhabirine canlı yayında açıklamalarda bulunan Sezgin Baran Korkmaz, 'Türkiye'den firar etti' söylemleri için de, 'Türkiye'den firar etmedim, ben yurt dışındayken hakkımda yakalama kararı çıktı. Ben Türkiye'deyken hakkımda bir yakalama kararı veya yurt dışına çıkma yasağı yoktu' ifadelerini kullanmıştı.