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Fenerbahçe duyurdu: Acun Ilıcalı basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe duyurdu: Acun Ilıcalı basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe, Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın 1 Ekim'de saat 14.00'te gündeme dair bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Toplantı Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek.

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Fenerbahçe, Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, 1 Ekim saat 14.00'te gündeme dair basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, 1 Ekim saat 14.00'te basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Asbaşkanımız Acun Ilıcalı, 1 Ekim Salı günü @ulkerstadyumu 1907 Tribünü’nde saat 14.00’te gündeme dair basın toplantısı düzenleyecektir. Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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