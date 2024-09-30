Fenerbahçe duyurdu: Acun Ilıcalı basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe, Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın 1 Ekim'de saat 14.00'te gündeme dair bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Toplantı Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek.Abone ol
Fenerbahçe, Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, 1 Ekim saat 14.00'te gündeme dair basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, 1 Ekim saat 14.00'te basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Asbaşkanımız Acun Ilıcalı, 1 Ekim Salı günü @ulkerstadyumu 1907 Tribünü’nde saat 14.00’te gündeme dair basın toplantısı düzenleyecektir. Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.