Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün sakatlandığını duyurdu.

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Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülenmesi sonucunda sol arka adalesinde kanama ve ödem tespit edildi.

Oyuncunun tedavisine hemen başlandığı belirtildi.

Öte yandan sarı-lacivertliler Süper Lig'de bu haftayı BAY geçecek.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Profesyonel Futbol A Takımımızda Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikler neticesinde sol arka adelede kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.

12 MAÇTA OYNADI

Atletico Madrid'den transfer edilen Çağlar Söyüncü, Jose Mourinho'nun vazgeçilmez oyuncularından biri olarak bu sezon öne çıkıyor.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon 12 maçta oynadı ve 1 gol kaydetti.