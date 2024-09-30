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Tokat'ta çocuğa cinsel istismar suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tokat'ta çocuğa cinsel istismar suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

Tokat'ta, çocuğa cinsel istismar suçu ile cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan toplam 42 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 27 yıl, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 15 yıl olmak üzere toplamda 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin yakalanması için Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, firari hükümlünün, Niksar ilçesinde saklandığı ormanda yakalandığı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği bildirildi.

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