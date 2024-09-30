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AK Partili Adana Milletvekili partisinden istifa etti: 'Üzüntüyle öğrendim'

AK Partili Adana Milletvekili partisinden istifa etti: 'Üzüntüyle öğrendim'

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, bir adli soruşturmada oğlunun adının geçmesi üzerine partisiyle ilişkisini sonlandırdığını kamuoyu ile paylaştı. Zenbilci bu paylaşım sonrası hesabını da kapattı.

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AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'oğlunun bir soruşturmada adının geçmesi' gerekçesiyle partisinden istifa ettiğini duyurdu. 

Zenbilci, bir adli soruşturmada oğlunun da adının geçtiğini 'büyük bir üzüntüyle öğrendiğini' dile getirirken şu ifadeleri kullandı: 

"Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir. Bu sürecin mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum."

Öte yandan Ahmet Zenbilci'nin istifa açıklamasının ardından hesabını silmesi dikkat çekti. 

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