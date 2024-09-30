İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları düzenlediği iddia edildi

İsrail'e ait hava araçlarının Suriye'nin başkenti Şam'daki birden fazla noktaya saldırılar düzenlediği öne sürüldü.Abone ol
Rejime yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesaplarında İsrail'e ait hava araçlarının, Şam'ın güneyindeki Esed köyü, Kudsayya Banliyosu ve Dimas Mahallesi'ndeki bazı askeri noktaları hedef aldığı iddia edildi.
Beşşar Esed rejimine ait hava savunma sistemlerinin hava araçlarına karşılık verdiği ileri sürüldü.
İsrail ve Şam yönetiminden iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.