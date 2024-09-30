Avusturya seçimlerinde bir ilk! Sandıktan ‘aşırı sağ’ çıktı: “Yeni bir çağın kapılarını açtıklarını" söyledi…

Avusturya’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ), kesinleşmeyen sonuçlara göre tarihi bir genel seçim zaferi kazandı.

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Herbert Kickl yönetimindeki parti, kesinleşmemiş resmi sonuçlara göre oyların yüzde 29,2’sini alarak kuruluşundan bu yana ilk kez seçim kazandı.

FPÖ Genel Sekreteri Michael Schnedlitz, ilk sonuçlar için "Avusturyalı erkekler ve kadınlar bugün tarih yazdı" yorumunu yaptı.

Seçimi ikinci bitiren iktidardaki muhafazakar Halk Partisi (ÖVP) oyların yüzde 26,5'ini aldı.

Seçmenlerin yaklaşık yüzde 75'ini oluşturan 6,3 milyon Avusturyalı, göç, iltica, enflasyon ve Ukrayna'daki savaş gibi tartışma yaratan başlıkların gölgesinde sandığa gitti.

Aşırı sağ Özgürlük Partisi'nin 183 sandalyeli Avusturya Parlamentosu'nda 58 koltuk kazanması bekleniyor.