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Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a silahla ateş ettiği öne sürülen şüpheli O.D., savcılığa verdiği ifadesinde, yurt dışında firari durumda olan H.Ş.'nin isteğiyle 250 bin lira karşılığında saldırıyı düzenlediğini söyledi. İfadelerinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serhat Akın'ın silahlı saldırıda ayağından yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olayda motosikleti kullandığı iddia edilen O.M, silahla ateş ettiği öne sürülen O.D. ile E.Ü, İ.T, Y.G. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 6 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, sevk edilen şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına, şüpheli M.A'nın da yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

Şüpheli 250 bin lira karşılığında saldırıyı düzenlediğini söyledi

Silahla ateş ettiği öne sürülen şüpheli O.D'nin, emniyetteki ifadesinde, yurt dışında firari durumda bulunan H.Ş'nin kendisini arayarak 250 bin lira karşılığında Serhat Akın'ı vurmasını istediğini, kendisinin de bunun üzerine olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

O.D'nin saldırı sonrası 250 bin lirayı alarak motosikleti kullanan O.M. ile paylaştığı tespit edildi.

Öte yandan firari şüpheli H.Ş'nin geçen haziran ayında Kumburgaz'da gerçekleşen silahla öldürme olayının da faili olduğu belirtildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliler H.Ş. ile M.A'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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