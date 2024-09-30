Beşiktaş, Kayseri'den 3 puanla döndü!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u Immobile'nin 2, Gedson Fernandes’in 1 golü ile 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Müsabaka RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynandı.

Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

İlk yarıda Kayserispor, kontra ataklarıyla üstünlük kurmaya çalıştı. Beşiktaş ise arka arkaya pozisyonlar yakaladı fakat iki takım da fileleri havalandırmayı başaramadı ve Kayseri'de devre arasına 0 – 0 beraberlik ile gidildi.

İkinci yarının başlaması ile birlikte vites arttıran siyah beyazlılar, dakika 56'da Gedson Fernandes ile golü buldu ve skoru 1 – 0 yaptı. Ciro Immobile, dakika 78'de kullandığı penaltıyı gole çevirmeyi başarıyor ve farkı ikiye çıkartıyor: 2 – 0. Yine Immobile, dakika 90'da kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti ve skor 3 – 0 oldu.

Atilla Karaoğlan'ın son düdüğü ile birlikte Beşiktaş, Kayserispor deplasmanından 3 - 0'lık skorla ayrıldı ve hanesine 3 puanı yazarak Süper Lig'e namağlup devam etti.

Kayserispor - Beşiktaş maçının önemli anları

90'Maçta son düdük geldi. Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

90'GOL! Beşiktaş, Immobile'nin enfes golüyle farkı 3'e çıkardı.

86'Pozisyonu VAR'da inceleyen Atilla Karaoğlan, penaltıyı iptal etti.

85'Kayserispor, penaltı kazandı. Hakem, Atilla Karaoğlan, Felix Udokhai'nin ceza sahasında Nazon'a yaptığı hareketi penaltı olarak belirledi.

78'GOL! Beşiktaş, Immobile'nin penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı.

62'Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy oyuna girecek.

59'Sol kanattan Cardoso'nun içeri ortasını ceza sahasında Nazon, kafayla aşırdı. Aylton Boa Morte'nin ceza sahası sağ çaprazından şutunu Mert Günok iki hamlede kontrol etti.

56'GOL! Beşiktaş, Gedson Fernandes'in golüyle maçta öne geçti. Kayserispor orta sahasında kaybedilen basit top sonrası bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Gedson Fernandes, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.

52'Beşiktaş'ta Immobile ve Gedson duvar paslarıyla ceza sahasına girmeye çalıştı fakat savunma araya girdi. Hakem öncesinde ofsayt bayrağını kaldırdı.

50'Beşiktaş ikinci yarıya istekli başladı.

48'Beşiktaş gole yaklaştı. Rafa Silva'nın ceza sahasına girmeden kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Bilal iyi çıkardı.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı golsüz sona erdi.

45'Kayserispor etkili geldi. Sol kanattan Cardoso'nun ceza sahasına gönderdiği topa Nazon hamle yaptı fakat golü bulamadı.

45'İlk yarının sonuna 2 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

Pozisyon41'Rakip yarı alanda topu alan Mehdi Bourabia'nın uzaklardan çektiği şut dışarı gitti.

38'Cher Ndour'un savunma arkasına gönderdiği aşırtma pas hiçbir takım arkadaşına gelmedi.

33'Cardoso'nun ciddi bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek.

32'Kayserispor'da Miguel Cardoso, Gedson'la girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.

28'Beşiktaş'ta Immobile sola çevirdi fakat hiçbir Beşiktaşlı topa dokunamadı.

24'KAÇTI! Rakip yarı alanda hızlı hücum şansı yakalayan Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın derin pasında soldan topla ceza sahasına giren Immobile, sol ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

16'Beşiktaş'ta sağ kanatta topu önüne alan Rashica, kale sahasına güzel bir orta gönderdi. Rafa Silva'nın kafa vuruşunda top çerçeveyi bulmadı.

14'Kayserispor takımı bu bölümde tüm hatları ile kendi rakip yarı alanında.

10'Beşiktaş gole yaklaştı. Sol kanatta Carole, pasını kalecisine göndermek isterken ceza sahasında Immobile topa ayak koymak isterken kaleci Bilal çıktı ve açıyı kapattı.

9'Gedson Fernandes'in çapraz pası ile sağ kanatta topu alan Rashica'nın ortasında Rafa Silva, ceza sahasında topu geriye bıraktı. Cher Ndour'un şutunda top savunmadan döndü.

7'İkiye bir yaparak hızla rakip yarı alana topu taşıyan Kayserispor'da Mehdi Bourabia, kaleyi karşısına aldıktan sonra şutunu çekti. Savunmadan seken topu kaleci Mert sektirmedi.

4'Kayserispor sağ kanattan tehlikeli geldi. Ceza sahasına gönderilen ortayı Paulista karşıladı.

1'Kayseri'de ilk düdük geldi ve maç başladı.

Kayserispor - Beşiktaş ilk 11'ler

Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Carole, Attamah, Gökhan, Kartal, Baran, Mehdi, Cardoso, Aylton, Nazon

Beşiktaş: Mert, Rashica, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Gedson, Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Muci, Immobile