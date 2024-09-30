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39'luk Ronaldo görüşmelere başladı! Tarihe geçirecek kontrat

39'luk Ronaldo görüşmelere başladı! Tarihe geçirecek kontrat

Al-Nassr ile sözleşmesinin son yılına giren Cristiano Ronaldo, futbola veda etmeyi düşünmüyor. Portekizli yıldız futbolcu, Suudi temsilcisiyle yeni kontrat görüşmelerine başladı.

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Futbol tarihinin en büyük yıldızlarından 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 2023 yılı başında Al-Nassr'a imza atmıştı.

Suudi Arabistan ekibiyle 2.5 yıllık kontrat imzalayan Portekizli yıldız, mukavelesinin son yılına girdi.

YENİ SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı habere göre; Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı.

Haberde Ronaldo'nun futbola devam etmek ve 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istediği vurgulandı.

TARİHE GEÇECEK

Cristiano Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nda yer alması halinde 6 farklı Dünya Kupası'nda oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçecek.

Kariyerinin en büyük eksik parçasını tamamlamak isteyen Ronaldo, Al Nassr ile de bu hayalini başarmak için yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

Geride bıraktığımız sezon Suudi Arabistan Pro Lig'de çıktığı 31 maçta 35 gol atarak gol kralı olan Cristiano Ronaldo, bu sezon ise ligde 5 maçta 4 gollük katkı sağladı.

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