Bankalar Birliği yükünden kurtulan ilk Türk takımı olan Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, anlaşmadan çıkmak için ödedikleri parayı açıkladı.

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Trabzonspor, Bankalar Birliği'nden resmen çıkmış oldu. Bordo mavililer, ayrıca bunu başaran ilk Süper Lig ekibi oldu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a verdiği röportajda konuya dair merak edilenleri anlattı.

FAİZLE BİRLİKTE 2.1 MİLYAR TL'LİK ÖDEME YAPILDI

Ertuğrul Doğan, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için 2.1 milyar liralık ödeme yaptıklarını aktardı.

"İlk geldiğimizde taraftarımıza ilk sözümüz stat sponsorluğuyla alakalı konuydu. Türk Futbol tarihinin en büyük stat sponsorluğunu yaptık. Toplamda 50 milyon avro bir gelir elde ettik. İkinci sözümüz, borcun yönetilebilir hale getirilmesiydi, camiamıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyorum. Bugün itibarıyla faizleriyle beraber toplamda 2.1 milyar civarında Bankalar Birliği anlaşmasına para ödedik. Camiamız için çok önemli bir adımdı. Bankalar Birliği'nden çıkmak için geldiğimizden beri çalışıyorduk. Trabzonspor'un gerçekleri belli. Sponsorluklarda 50 milyon euro'ya yakın gelir elde ettik. Şuan itibariyle camiamıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyorum. 1.5 yıllık süreçte 2.1 milyar TL faiziyle birlikte Bankalar Birliği anlaşmasına para ödedik. Bu rakamları ödemeseydik faiz yüküyle korkunç bir tabloyla karşılaşacaktık."

"SIRADA VERGİ BORCU VAR"

"Şu anda en büyük problemimiz vergi borcu gibi duruyor. 25 yılda birçok vergi anlaşması yapılmış. İmkanlar zor, gelir de hemen hemen yok. Bu anlaşmalara uyulamadığı için 2 milyara yakın bir vergi borcu var. Bu borçlar için gerekli planlamaları yapıyoruz."