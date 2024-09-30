İran'ı tehdit etmişti! Netanyahu: İran yakında özgür olacak

Gazze’deki savaşın başlangıcından bu yana geçtiğimiz gün ilk kez BM'de konuşan ve İran'ı tehdit eden İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni bir açıklama yaparak "İran, yakında birçok insanın düşündüğünden çok daha özgür olacak" dedi.

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7Ekim 2023'te başlayan Gazze savaşını Lübnan'a taşıyan ve Ortadoğu'yu ateş çemberine çeviren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birlemiş Milletler Genel Kurulu’nda İran'ı tehdit etmesinin ardından yine İran'ı hedef aldı. Netanyahu, "İran, yakında birçok insanın düşündüğünden çok daha özgür olacak" ifadelerini kullandı.

"İRAN ÇOK YAKINDA ÖZGÜR OLACAK"

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın ölümünden sonra Lübnan'a kara harekatına hazırlandığı öne sürülen İsrail şimdi de İran'a yönelik tehditkar açıklamalar yapmaya başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir video paylaşarak İran'a seslendi ve Ortadoğu'da İsrail'in ulaşamayacağı hiçbir yer olmadığını söyleyerek, "İran, yakında birçok insanın düşündüğünden çok daha özgür olacak" dedi.

Tahran yönetiminin bölgeyi daha derin bir savaşa sürüklediğini iddia eden Netanyahu, "İran, yakında birçok insanın düşündüğünden çok daha özgür olacak" şeklinde konuştu.

BM'DE DE TEHDİT ETMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülke tarafından protesto edilen BM konuşmasında Ortadoğu’da yaşanan çatışma ortamı ve gerilimle ilgili İran’ı suçlamış ve İsrail’in barış istediğini savunmuştu.

Ortadoğu’daki barış ve huzur ortamının bozulmasından İran’ı sorumlu tutan Netanyahu, İsrail’in “İran’ın laneti” ile “Araplar ve Yahudiler arasında tarihi bir normalleşmenin kutsaması” arasında bir konumda bulunduğunu söylemişti. Netanyahu, “İran bizi vurursa, biz de İran’ı vururuz. İran’da, İsrail’in elinin ulaşamayacağı bir yer yok. Bu tüm Ortadoğu için geçerli” sözleriyle Tahran yönetimini tehdit etmişti.