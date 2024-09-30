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Sivas'ta deprem! Kandilli şiddetini açıkladı

Sivas'ta deprem! Kandilli şiddetini açıkladı

Sivas'ın Gürün ilçesinde, saat 19.17'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Sivas Gürün'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından duyurulan verilere göre saat 19.17'de meydana gelen depremin derinliği 6.99 kilometre olarak ölçüldü. 

Kandilli de duyurdu

Kandilli Rasathenesi ise depremin büyüklüğünü 3.3, derinliğini ise 5.0 kilometre olarak bildirdi. Sarsıntı, kısa süreli panik nedeni olurken olumsuz bir gelişme aktarılmadı.

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