Sergey Lavrov: Türkiye ile askeri-teknik işbirliğimizi sürdüreceğiz

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD’nin hukuksuz yaptırımlarına karşın Türkiye ile askeri-teknik işbirliğimizi sürdüreceğiz." açıklaması yaptı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrasında, Rus yapımı S-400 savunma sistemi satın almış olması nedeniyle ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırım uygulama kararına ilişkin yaptığı açıklamada, ‘hukuksuz yaptırımlara karşın Ankara ile askeri-teknik birliğini sürdüreceklerini’ belirtti.

"Egemenlik haklarımıza saldırıdır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Soçi'de düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin CAATSA yaptırımlarıyla ilgili, "Bu yaptırım bizim egemenlik haklarımıza saldırıdır. Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı herkes bilir" dedi.

"Amerikan çıkar lobisi..."

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, açıklamasında şunları söyledi: Piyasa kurallarına uygun olmayan yöntemlerin yardımı ile açık bir biçimde Amerikan üreticilerin çıkarlarının lobisini yapan Washington tarafından uygulanan hukuksuz ve yasadışı baskıya karşın, Türk meslektaşlarımızın prensip olarak bu alanda işbirliğinin sürmesi isteğinde olmasına, Devlet Başkanı’nın (Vladimir Putin) da defalarca söylediği gibi değer vermekteyiz.