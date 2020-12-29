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İstanbul'da 27 yıldır korku salıyordu! Meclis kararıyla yıkıldı

Demirören Haber Ajansı

AVCILAR’da 1993 yılında yanındaki binanın hafriyatı alınırken yan yatan ve aradan geçen 27 yılda eğimi artan 5 katlı bina geçen yıl mühürlenmişti. Çevre sakinlerinin de geçerken tedirginlik duydukları bina, belediye meclisinin aldığı kararla bugün yıkılmaya başlandı.

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Denizköşkler Mahallesi'nde D-100 Karayolu yan yol üzerinde yıllardan bu yana eğik duran ‘Bahar Apartmanı ile ilgili Avcılar Belediyesi tarafından yapılan tespitlerde yapının can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu göz önüne alınarak, geçen yılın Ekim ayında mühürlenmesi kararlaştırıldı. Yaptırılan performans testlerinde de çürük olduğu tespit edilen eğik binada 1999 yılındaki Gölcük Depremi’nden 1 yıl önce güçlendirme yapıldığı belirtildi.

Sahiplerinden bir bölümünün yurt dışında bulunması, hak sahiplerine tebligat yapılamaması ve hukuki engeller nedeniyle bina bir türlü yıktırılamadı. Bu binanın hemen yanında bulunan binanın 1’inci katında oturan her geçen yıl biraz daha üzerlerine eğilen binadan tedirgin olduklarını belirten Mesut Coşar, geçen Eylül ayında sinirlerinin bozulduğunu belirtirken, "Her an bina üzerimize doğru yıkılacak diye korkuyoruz. Avcılar’ın kötü bir simgesi olan bu binanın yıkılması için ne bekleniyor. Bir kepçe bile bu çürük binayı bir günde yıkabilir. Sesimizin duyulmasını istiyoruz" dedi.


Bölgeye güvenlik şeridi çekildi
Binanın sahipleri tarafından yıktırılmaması üzerine Avcılar Belediye Meclisi aldığı kararla binanın yıktırılmasını ve yıkım giderlerinin bina sahiplerinden tahsiline karar verdi. Kararın ardından ihaleyi alan firma, bu sabah iş makinelerini getirerek 'Bahar Apartmanı'nı yıkmaya başladı. Yıkımdan önce belediye zabıta ekipleri, yandaki binada oturanları güvenlik açısından geçici olarak tahliye etti, bölgeye güvenlik şeridi çekti, ardından yıkıma geçildi. 


"Üst katları çok çürük"
Yıkım firması yetkilisi Osman Meriç, "Belediye kararı üzerine burayı yıkıyoruz. Bina tehlikeli yanda oturanları tahliye ettirdik. Üst katları çok çürük. Alt katları güçlendirmişler onlar sağlam gibi görünüyor" dedi. Drone ile görüntülenen yıkım çalışmaları yoldan geçenlerin de ilgisini çekti. Bölgede oturanlar bina önüne araçlarını park ederken ve buradan geçerken endişe duyduklarını, son dönemde buraya bazı bağımlıların geldiğini duyduklarını söylediler.


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