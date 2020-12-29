İran "COVIRAN Bereket" aşısında insan denemelerine geçti

İranlı bilim insanlarının geliştirdiği aşıda insan denemelerine geçildi. 65 bin kişinin gönüllü olduğu "COVIRAN Bereket" adlı aşı 14 gün arayla 56 kişi üzerinde uygulanacak.

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İran koronavirüse karşı bağışıklık sağlamak amacıyla yerli aşı geliştirdi. "COVIRAN Bereket" adlı aşı, klinik deneme aşamasında ilk defa insan üzerinde denendi. İranlı bilim insanlarının geliştirdiği aşı, Sağlık Bakanı Said Nemeki ve diğer yetkililerin katıldığı bir törenle, ilk defa insan üzerinde uygulandı. Aşıyı geliştiren bilim insanları heyetinin başında yer alan Muhammed Muhbir'in kızı Tayyibe Muhbir, aşıyı vurulan ilk gönüllü kişi oldu.

Geliştirilen aşı bugün 3 kişiye daha vurulacak ve sonraki günlerde gönüllü olan 56 kişi üzerinde aşamalı olarak uygulanacak.

Kademeli olarak uygulanacak Aşının birinci günün ardından 14'üncü günde ikinci defa vurulacağı ve son aşama olan 28'inci günde de son dozun vücuda enjekte edileceği açıklandı. Şu ana kadar 65 bin kişinin aşıyı vurulmak için gönüllü olduğu belirtildi.

Tayyibe Muhbir'e uygulanan aşının şu ana kadar herhangi bir yan etkisinin görülmediği ifade edildi.

İran'da koronavirüs bilançosu

İran'da şimdiye kadar salgın kaynaklı 1 milyon 206 bin 373 vaka ve 54 bin 814 ölüm yaşandı.