BIST 1.445
DOLAR 7,38
EURO 9,05
ALTIN 447,55
HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kulübü ile Max Kruse tazminat konusunda uzlaştı

Fenerbahçe Kulübü, Max Kruse ile tazminat konusunda anlaşmaya vardı. 7.5 milyon Euro talep eden Kruse'nin avukatları ile sarı-lacivertli yöneticiler orta yol bularak anlaşmaya vardılar.

Abone ol

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen pandemi arasında Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse sözleşmesini tek taraflı olarak fesih ederek ülkesi Almanya'ya gitmişti. Sarı-lacivertli yönetimin sunduğu teklifleri kabul etmeyen Kruse, ihtarname çekerek 3 aylık alacaklarının ödenmesini talep ederek konuyu FIFA'ya taşıdı.

Alman futbolcu, 7.5 milyon Euro dava açtıktan sonra Union Berlin'e transfer oldu. Karşı atağa geçen Fenerbahçe Kulübü ise yaşanan süreçteki zararlarının giderilmesi için Kruse'ye 18 milyon Euro dava açtı.

Gelinen noktada Kruse'nin avukatları ile Fenerbahçe Kulübü bir araya geldi ve tazminat konusunda anlaşmaya vardı. İki taraf da sürecin daha fazla uzamaması ve zarara uğramamak adına orta yol bularak anlaşmaya vardılar.

ÖNCEKİ HABERLER
Emine Erdoğan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! Leblebi ile uğurladık
Yılbaşı yasağı marketler açık mı saat kaçta açılıyor?
Volkswagen resmen duyurdu! Türkiye’deki şirketine kapatma kararı
Batman Valiliği saat verdi! Uçaksavar atışları nedeniyle "yüksek patlama sesi" uyarısı
Ali Babacan kız kardeşi için gözyaşı döktü asgari ücrete tepki gösterdi
Yılbaşından önceki gün tatil olur mu perşembe tatil mi?
Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz 'kritik eşik' deyip uyardı
"Yunan sınırına gezmeye gittim" diyen FETÖ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istendi
Yunanistan'ın karasularını genişletme planı! Cihat Yaycı: Türkiye savaşa hazır olmalı
Tablet başvurusu formu MEB 2020 doldurma nasıl olur?
Yorumlar