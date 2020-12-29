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HABER /  EKONOMİ

Volkswagen resmen duyurdu! Türkiye’deki şirketine kapatma kararı

Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye'de kurduğu şirket için tasfiye kararı aldı.

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Türkiye'de üretim yapmak için Ekim 2019'da Alman otomotiv şirketi Volkswagen, 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye ile "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketi Manisa'da kurmuştu.

Koronavirüs salgını sonrasında yatırım planlarını gözden geçiren şirket temmuz ayında yaptığı duyuruyla Türkiye’de Manisa’da yaptığı yatırımın askıya alındığını açıkladı.

Ardından Slovakya’daki tesislerine ilave yatırım kararı alan Volkswagen'in Türkiye'deki şirketi için yeni bir kararı aldığı belirlendi.

Tasfiye kararı
Dünya gazetesinin haberine Volkswagen, Türkiye'deki şirketi için için 17 Aralık itibariyle tasfiye kararı aldı. Karar, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilidi. Gazetenin haberine göre şirket, 28 Aralık'ta tasfiye için alacaklılara çağrı yaptı.

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