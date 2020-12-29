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HABER /  POLİTİKA

Gelecek Partisi'nde yeni kriz! 5 ilçe teşkilatı daha topluca istifa etti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığındaki Gelecek Partisi'nde kriz bitmiyor. Sakarya il başkanı Ender Serbes'in teşkilatıyla birlikte istifa etmesinin ardından Pamukova, Akyazı, Kocaali, Arifiye ve Erenler ilçe teşkilatları da görevi bıraktı.

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Gelecek Partisi Sakarya'da toplu istifalarla sarsılıyor. Sakarya İl Başkanı Ender Serbes ve teşkilatı Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nu taraf tutmakla suçlayarak topluca istifa etmişti. Parti henüz bu olayın şokunu atlatmadan 5 ilçe teşkilatının daha topluca istifa ettikleri ortaya çıktı. Pamukova İlçe Başkanı İrfan Metin, kendilerinin yanı sıra 4 ilçe teşkilatının daha istifa ettiğine ilişkin haberleri doğruladı. 

Gelecek Partisi Pamukova ilçe teşkilatı ilk kongrelerini 2020 Ağustos ayı başında gerçekleştirmişti.

"Davutoğlu taraf olmaktadır"

Sakarya İl Başkanı Ender Serbes, toplu istifa açıklamasında şunları söylemişti:

Bizler, Türkiye’nin ilkesiz siyasetçilerine karşı bir duruş sergilemek, alternatif olabilmek için bu yola çıktık. İlkesiz siyasetçilerin siyasi hedeflerine hizmet etmek için değil.

Sayın Genel Başkan Ahmet Davutoğlu istediği kadar hukukun üstünlüğüne, adam kayırmacılığı yapılmayacağından, ileri demokrasiden dem vursun. İştir kişinin ayinesi, lafa bakılmaz. Şunu gördük ki haksızlığı kendisine yakın olanlar yaptığında adil değil, taraf olmaktadır.

Türkiye’de zaten adam kayıran, adaleti hiçe sayan, halkı yanıltan partiler var. Bunlardan bir tane daha sıfırdan inşa etmenin vatana, millete zaman ve enerji kaybettirmenin bir anlamı olmadığına inandığımızdan Sakarya teşkilatı olarak bizler görevlerimizden ve partiden istifa ediyoruz.

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