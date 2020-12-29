Fenerbahçe'de koronavirüsü alarmı! İşte o yasak listesi

Fenerbahçe'de son dönemde yaşanan koronavirüsü vakaları adeta bir krize dönüştü. Kısa süre içinde 4 oyuncuda Kovid-19'a rastlanması yönetimi harekete geçirdi.

Abone ol

Fenerbahçe'nin gündemi takımda artan koronavirüsü vakaları. Birkaç gün içinde 4 futbolcuya yayılan salgın, yönetimde endişe yarattı. Uzun süredir sakat olan futbolcuların takıma dönmesiyle 4 Ocak'taki Kasımpaşa maçına tam kadro çıkmayı hedefleyen Fenerbahçe'de, Ozan Tufan'ın ardından üç futbolcunun daha Kovid-19'a yakalanması sarı-lacivertli yönetimi harekete geçirdi.

Takımda bir, 'Kovid-19 bulaşma zinciri' oluşmasından endişe eden kulüp yetkilileri, tüm oyunculara, teknik heyete ve personele her gün test yaptırarak, oluşması muhtemel bir zinciri erken teşhisle kırmayı hedefliyor. Sarı lacivertli kulüpte bu amaçla çok sıkı tedbirler alındı.

Maske takma zorunluluğu

Öncelikle tüm teknik heyete ve Samandıra Tesisleri'nde görev yapan tüm personele sürekli maske takma zorunluluğu getirildi. Artık tesislerde futbolcular haricinde kimse maskesiz dolaşamıyor. Ayrıca tüm futbolcular, teknik ekip ve personelden özel yaşamlarına eskisinden daha fazla dikkat etmeleri istendi.

''Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyun"

Ayrıca, "Nerede ve kimlerle olursanız olun, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyun" denildi. Fenerbahçe'de önceki gün ve dün yapılan testler her gün tekrarlanarak virüsün yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Nedeni araştırılıyor

Bu arada birkaç gün içinde 4 oyuncuda birden Kovid-19 çıkmasının nedenleri de araştırılıyor. Daha önce Covid-19 geçiren ve kanında antikor bulunduğu gerekçesiyle, "Bana artık bir şey olmaz" diye düşünen bazı isimlerin maske ve sosyal mesafe kuralını daha az önemsemesinin virüsü tesislere soktuğundan kuşku duyuluyor.