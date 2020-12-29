SBK Holdinge'e 132 milyon dolarlık kara kapa operasyonu! Sezgin Baran Korkmaz gözaltında

İSTANBUL'da SBK Holding bünyesindeki şirketlerde 132 milyon dolar kara para aklandığı öne sürüldü. İş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a yönelik kara para operasyonunda Korkmaz'la birlikte 19 kişi için gözaltı kararı verildi.

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SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracığı ile 132 milyon dolarlık kara para aklandığı öne sürüldü.

Sezgin Baran Korkmaz yurtdışında

Haklarında gözaltı kararı olan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında daha önce mahkemece bireysel ve şirket hesaplarına ilişkin tedbir kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Önce tüm mallarına el konuldu, sonra kaldırıldı İş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 30 Eylül tarihinde, Korkmaz ve 13 şüphelinin mal varlıklarına el koyulma kararı alınmıştı. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar, 17 Ekim tarihinde ise ABD Utah Federal Mahkemesinin "Yeterli delil yok" hükmüne dayanarak bu el koyma kararı kaldırılmıştı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, KOM Daire Başkanlığı, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevlilerinin birlikte yürütülen kara para soruşturmasında 132 milyon dolarlık vurgun ortaya çıktı.

Şirketlerin çoğu hayali çıktı

Kara para operasyonunda şirketlerin çoğunun hayali olduğu ortaya çıkarken, yapılan çalışmalarda; SBK Holding A.Ş. sahibi olan Sezgin Baran Korkmaz ile aralarında yabancı uyruklu şahıslarında bulunduğu 19 şahsın kara para akladıkları, MASAK ve kolluk incelenmesine yakalanmamak, paranın izinin sürülememesi amacıyla şirketler arasında gerçekte mal/hizmet alımı olmamasına karşın yüksek montanlı para transferlerinin gerçekleştirdikleri tespit edildi.

SBK Holding'in serverleri yerinde yok!

Para transferlerinde şirketlerin yanı sıra üçüncü şahısların hesaplarının kullanıldığı tespit edilen operasyonda, 8 şüpheli şahsın yurt dışında oldukları belirlendi. Firar durumunda olan 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları ile şirketlerdeki aramaların devam edildiği kaydedilirken, kara para aklandığı tespit edilen SBK Holding A.Ş’nin şirket serverlarının da yerinde olmadığı ve imha edildiği öğrenildi.

Sezgin Baran Korkmaz'ın şöminesinden yanmış cep telefonu çıktı

Yürütülen soruşturmalarda, potansiyel vergi mükellefi Isanne SARL unvanlı şirketin adresinin boş olduğu ve hayali bir ‘şirket’ konumunda bulunduğu ifade edilirken, böyle bir firmanın belirtilen adreste faaliyet göstermediği anlaşıldı. SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın ikametinde yapılan aramada ise şömine içerisinde yakılmış halde cep telefonu ele geçirildiği öğrenildi.