BIST 1.439
DOLAR 7,41
EURO 9,07
ALTIN 447,95
HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de iki ayrılık kesinleşti

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu iki yabancı futbolcuyla güçlendirmek istiyor. Yabancı kontenjanı dolu olan sarı lacivertlilerde hangi oyuncularla yolların ayrılacağı belli oldu.

Abone ol

Sezona şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, ara transfer döneminde iki takviye birden yapmayı planlıyor ancak şu anda 14 olan yabancı kontenjanı dolu. Kadro dışı kalan Nabil Dirar ile yollar ayrılacak ancak iki transfer beklendiği için eldeki yabancılardan biriyle daha yolların ayrılması gerekiyor.

Fanatik'in haberine göre; şu anda zayıf halka olarak, bekleneni veremeyen Mauricio Lemos ve Kemal Ademi görünüyor. İki oyuncudan biri kiralık gidebilir.

Öte yandan Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Diego Costa, Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. İspanyollar da bu ayrılığa sıcak bakıyor. Diego Costa'ya Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray'ın da ilgisi var.

ÖNCEKİ HABERLER
Tamer Karadağlı evlilikleri ilk eşi kimdir?
Mersin'de tapu müdürlüğünde 1 milyon liralık dublörlü vurgun yaparken yakalandılar
Fenerbahçe'de koronavirüsü alarmı! İşte o yasak listesi
Hatay'da salgın onları da vurdu! Satışlar yüzde 80 azaldı
Coca-Cola İçecek'in Türkiye'deki tüm fabrikaları 'Sıfır Atık' statüsüne geçti
SBK Holdinge'e 132 milyon dolarlık kara kapa operasyonu! Sezgin Baran Korkmaz gözaltında
Iraz Yıldız kimdir kaç yaşında Iraz Yıldız ne iş yapıyor mesleği
İzmir'de vücudunda 4 tane var 3'ü çalışmıyor
Ankara'da evlilik hazırlığındaki Gizem trafik kazasında hayatını kaybetti
PKK operasyonunda tutuklandı uyuşturucu satarken yakalandı
Yorumlar 1 yorum