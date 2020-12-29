Fenerbahçe'de iki ayrılık kesinleşti

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu iki yabancı futbolcuyla güçlendirmek istiyor. Yabancı kontenjanı dolu olan sarı lacivertlilerde hangi oyuncularla yolların ayrılacağı belli oldu.

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Sezona şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, ara transfer döneminde iki takviye birden yapmayı planlıyor ancak şu anda 14 olan yabancı kontenjanı dolu. Kadro dışı kalan Nabil Dirar ile yollar ayrılacak ancak iki transfer beklendiği için eldeki yabancılardan biriyle daha yolların ayrılması gerekiyor.

Fanatik'in haberine göre; şu anda zayıf halka olarak, bekleneni veremeyen Mauricio Lemos ve Kemal Ademi görünüyor. İki oyuncudan biri kiralık gidebilir.

Öte yandan Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Diego Costa, Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. İspanyollar da bu ayrılığa sıcak bakıyor. Diego Costa'ya Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray'ın da ilgisi var.