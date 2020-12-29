2021 Emlak vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları belli oldu

2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi. 2021 yılında emlak vergisi ise yüzde 4.55 artışla uygulanacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile emlak ve motorlu taşıtlar vergisinde rakamlar yayınlandı. Motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 9,11 ve emlak vergisi için ise yüzde 4,55 oranında artış uygulanacak.

Emlak vergisi ödemeleri her yıl iki taksitle ödeniyor. İlk taksit ödemeleri mayıs ayında yapılırken, ikinci taksit ödemeleri ise kasım ayı sonunda gerçekleştiriliyor.

Eğer alıcı evi 2020 yılında aldıysa 2021 yılında vergi ödemek zorunda, 2021'de satışı gerçekleştirilen konutlar için ise bu durum satıcıya ait.

Kimler muaf?

Emlak vergisinden muafiyet de söz konusu. İşte emlak vergisinden muaf olanlar; Geliri olmadığını beyan eden kişiler, Sadece sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar, Gaziler, engelliler, şehit dul ve yetimler brüt 200 metrekareyi geçmemek şartıyla sahip oldukları evler için emlak vergisi ödemeden muaf oluyor.

Emlak vergisi nereden sorgulanır?

Emlak vergisi öğrenmek isteyen vatandaşlar belediyelerden, e-Devlet sistemi üzerinden ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hizmet verdiği İnternet Vergi Dairesi'nden emlak vergisi sorgulayabilirler. https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu web sitesi üzerinden emlak verginizi sorgulayabilir. Bankalardan da ödemeler gerçekleştirilebilir.

2021 MTV kim ne kadar ödeyecek?

2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi. İşte otomobil motor silindir hacmi, değeri ve yaşına göre taşıtların yıllık vergi tutarları: